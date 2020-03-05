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Тайный покупатель
  • МаркетингСервис
  • Санкт-Петербург
от 25 000 до 30 000
Тайный покупатель
  • МаркетингСервис
  • Москва
от 20 000 до 25 000
Проводник пассажирского вагона
  • Пассажирское вагонное депо Санкт-Петербург – Московский Северо-Западного филиала АО «ФПК»
  • Санкт-Петербург
от 27 000 до 35 000
Тайный покупатель
  • МаркетингСервис
  • Вологда
от 20 000 до 25 000
Расклейщик объявлений
  • ООО "Сервис-К"
  • Красноярск
от 10 000 до 15 000
Сторож (без лицензии)
  • ООО "Барс"
  • Москва
от 48 000
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Удалённая работа и работа вахтой

Работа вахтой

 

Удалённая работа

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Статистика зарплаты в России

Средняя зарплата

39 057 руб.

Средний показатель всех зарплат в вакансиях сайта

Медианная зарплата

30 000 руб.

Средний показатель центральной части зарплатной вилки, без учёта самых высоких и самых низких зарплат

Модальная зарплата

30 000 руб.

Самая частая сумма зарплаты в вакансиях сайта

Самая востребованная профессия:

Менеджер 142 490 поисковых запросов

Самая высокооплачиваемая профессия:

CTO 166 976 руб.
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